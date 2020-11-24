عقوبة زوج نانسي عجرم صدرت ... السجن لمدة 20 عاماً؟!

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أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات.

وفي اتصال مع مكتب الوكيل القانوني عن عائلة الضحية "محمد الموسى" المحامي عماد رحال، افادنا انه فعلا قد صدر القرار الظني عن حضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان حيث أدان المدعي عليه فادي الهاشم معتبراً فعتله لجهة قتله المرحوم محمد الموسى هي من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 547 معطوفة على المادة 228 ويقتضي محاكمته امام محكمة جنايات جبل لبنان.

وأضاف الأستاذ رحال أنه استمهل القضاء لمدة 24 ساعة وذلك بغية اتخاذ موقف من هذا القرار.