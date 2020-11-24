اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار تطلق حملة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يوم غد الاربعاء

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تطلق اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر حملة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك يوم غد الاربعاء ٢٥/١١/٢٠٢٠ كالتالي:

-١٠ صباحاً: اطلاق هاشتاغ خاص بالمناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

- ٤.٣٠ ب ظ: اضاءة المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي باللون البرتقالي من ضمن الحملة العالمية Orange the world حيث ستكون كلمتان لكل من نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية المحامية مي خريش ولمنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي (نأمل منكم تأمين التغطية الاعلامية)، وبالتزامن ستتم إضاءة مكاتب التيار في الأقضية.

- ٦.٣٠ مساء: حلقة مباشرة على الصفحة الرسمية لشؤون المرأة عن العنف ضد المرأة.

وستواكب اللجنة المركزية لشؤون المرأة الحملة بنشاطات على مدى ١٦ يوماً.