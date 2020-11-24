بعد رحيل "عروس بيروت" .. خطيب سحر: "بدي ياهن يوجعوا مثلي"

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أكد جيلبير القرعان خطيب الشهيدة سحر فارس، احدى ضحايا فوج الاطفاء في انفجار المرفأ في 4 آب الفائت والتي لقبت بـ"عروس بيروت"، أن "سحر كانت كل شي، خسروني ياها كرمال مين وكرمال شو ما بعرف".



وقال القارعان، في حديث لقناة LBCI، ان "لا أريد لمن كان مسؤولا عن الانفجار أن يسجن"، مضيفا: "بدي ياهن يوجعوا مثلي ومثل أهل كل الشهداء لأن هيدا هوي الحبس والوجع والعذاب النفسي".

وتابع: "نحن أهالي الشهداء عائلة واحدة ورأي واحد ونحن مع الرائد جوزيف النداف لأننا مع كل مظلوم ضد كل ظالم ونثق بالنداف وبجهاز أمن الدولة".

ووعد القارعان "كل أبناء جيلنا أن دم عروس بيروت والشهداء أشقائها سيولد لبنان الجديد"، مشددا على أن "سأكمل رسالة سحر حتى النهاية وهي أملها كان كبيرا في البلد وسنكمل على هذا الأساس".