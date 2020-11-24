عائلة الرائد الموقوف جوزف النداف: دم ضحايا انفجار المرفأ ليس لدينا

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أطلقت عائلة الرائد جوزف النداف الموقوف في قضية انفجار مرفأ بيروت صرخة من خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI.



وأعرب حليم النداف عم الرائد الموقوف عن تخوّف العائلة من "تركيب الطرابيش" في هذا الملف أي محاسبة الصغار وبقاء الكبار محميين، مشدداً على عدم السماح بحصول ذلك.



واعتبر أن قضية جوزف النداف هي قضية رأي عام، اذ أنه شخص قام بأداء واجبه واتُفق على توقيفه.



وشدد على ثقة العائلة بالقضاء، لافتاً الى أن القاضي سهيل عبود طمأننا أن لا أحد سيُعاقب اذا لم يكن مذنباً.

وتوجّه النداف الى أهالي ضحايا انفجار المرفأ بالقول: دم ضحاياكم ليس لدى جوزيف النداف بل لدى الطبقة السياسية التي لم تسمع نداءه بإزالة نيترات الامونيوم من المرفأ.