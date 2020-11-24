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تحضروا - أمطار وثلوج ورياح ناشطة في هذه الأيام

24
NOVEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في المناطق الداخلية والجبلية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح وتهطل امطار متفرقة خاصة في جنوب البلاد تشتد ليلا مترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج فتلامس 2000 متر.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الاربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسط مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل.

الاربعاء: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في المناطق الداخلية والجبلية، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح وتهطل امطار متفرقة خاصة في جنوب البلاد تشتد ليلا مترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج فتلامس 2000 متر.

الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة فوق الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج لتلامس صباحا ال 1900 متر. تخف حدة الامطار مساء.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في الحرارة مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية والمسائية.

الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة، في الداخل من 8 الى 20 درجة.

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