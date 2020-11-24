بيت الوسط: لا مكان للاعتذار في قاموس الرئيس المكلّف

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الجمهورية: لم تؤكد مصادر قريبة من بيت الوسط أو تنفِ احتمال تقديم الحريري مسودة حكومية الى رئيس الجمهورية، الّا انها شددت، عبر «الجمهوريّة»، على التزام الرئيس الحريري بالمبادرة الفرنسية ومتطلباتها، وإنْ كان هناك من قرّر ان يتجاوز هذه المبادرة، فهذه مسؤوليته.

ورداً على سؤال عما اذا كان هناك من يتعمّد عرقلة مسعى الرئيس المكلف في التشكيل، ويحاول من وراء ذلك أن يُبعده عبر محاولة دفعه الى الاعتذار، قالت المصادر: لا مكان للاعتذار في قاموس الرئيس المكلّف، وإن كان هناك من يرغب بذلك، فالرئيس الحريري لن يلبّي رغبته. وبالتالي، هو ماضٍ في تأليف الحكومة وفق المعايير التي حددها، وسيستمر في ذلك مهما طال الوقت. وهو لا يعتبر انّ الكرة في ملعبه بل هي في ملعب مَن يحيد عن المبادرة الفرنسية ومندرجاتها.