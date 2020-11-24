عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020

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الأخبار: آل سعود - إسرائيل: حلف بوجه المقاومة

بومبيو: عقوبات لمن يؤلّف حكومة مع حزب الله؟ الحكومة إلى العام المقبل!



الديار: لبنان في «عين العاصفة»: ضغوط «وابتزاز» بانتظار نهاية الفوضى الاميركية

الرياض تتشدد حكوميا وتحذّر الحريري من الاستمرار في «تغطية» حزب الله

باريس تنصح بالتريث... و«اسرائيل» تخيَر الرئيس عون بين «التطبيع» و«الجوع»



نداء الوطن: مبادرة نقيب المحامين..."منقوصة" سيادياً و"ملغومة" انتخابياً

عون "ناوي" على بري والحكومة تنتظر "خضّة"



اللواء: مبادرة إنقاذية للنقابات لكسر الجمود.. فهل تهتز ضمائر المسؤولين؟

أولوية عون التدقيق الجنائي.. والإنتظارات مثيرة للمخاوف وسط تحذيرات دولية



النهار: انسداد حكومي طويل وتقارب عوني - قواتي

الجمهورية: عون والحريري حرب معايير مفتوحة

لقاء بين نتياهو وبن سلمان؟



the daily star: US agency lets Biden transition begin

l'orient le jour: Le Liban évalue les coûts et les conditions de stockage des différents vaccins anti-Covid