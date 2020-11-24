عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020

الأخبار: آل سعود - إسرائيل: حلف بوجه المقاومة
بومبيو: عقوبات لمن يؤلّف حكومة مع حزب الله؟ الحكومة إلى العام المقبل!
الديار: لبنان في «عين العاصفة»: ضغوط «وابتزاز» بانتظار نهاية الفوضى الاميركية
الرياض تتشدد حكوميا وتحذّر الحريري من الاستمرار في «تغطية» حزب الله
باريس تنصح بالتريث... و«اسرائيل» تخيَر الرئيس عون بين «التطبيع» و«الجوع»
نداء الوطن: مبادرة نقيب المحامين..."منقوصة" سيادياً و"ملغومة" انتخابياً
عون "ناوي" على بري والحكومة تنتظر "خضّة"
اللواء: مبادرة إنقاذية للنقابات لكسر الجمود.. فهل تهتز ضمائر المسؤولين؟
أولوية عون التدقيق الجنائي.. والإنتظارات مثيرة للمخاوف وسط تحذيرات دولية
النهار: انسداد حكومي طويل وتقارب عوني - قواتي
الجمهورية: عون والحريري حرب معايير مفتوحة
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l'orient le jour: Le Liban évalue les coûts et les conditions de stockage des différents vaccins anti-Covid