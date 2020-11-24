أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020

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اللواء: أسرار

همس

تدقق جهات دولية في الأسباب الحقيقية لإقدام شركة التدقيق الجنائي على إنهاء العقد مع لبنان للتدقيق في حسابات مصرف لبنان!



غمز

فوجئ قطب سياسي بالحملة التي استهدفت الفئة السياسية، التي ينتمي إليها، ويتجه لإتخاذ إجراءات!



لغز

تسود مخاوف لدى ما تبقى من رعايا سفارات من شهرين صعبين، ينتظران لبنان!

نداء الوطن: خفايا



لا يزال مسؤول معني بالأزمة الاقتصادية والمالية يتابع في باريس دقة ما لديه من أرقام، بطلب من الفرنسيين.

يتردد أنّ تحركاً أوروبياً حول لبنان يجري التحضير له مع فرنسا، في خطوة تهدف إلى إعلان التبني الأوروبي للمبادرة الفرنسية وإعطائها دفعاً دولياً ضاغطاً لتأليف الحكومة.

تبدي أوساط اللجان والخبراء في مصلحة الريجي في الشمال، امتعاضاً من رئيس المصلحة الذي يسمح بحضور خبير من البقاع للإشراف على عمل لجان التسليم وتحديد الأسعار "مع العلم بأن هناك 4 خبراء من الشمال ومسؤولاً خامساً عنهم للقيام بهذه المهمة".