بعد اجتزاء كلامه أثناء حلقة دينية... النائب ادكار طرابلسي يوضح

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أوضح النائب ادكار طرابلسي في مداخلة له عبر برنامج "طوني خليفة" على قناة الجديد، أن المقطع الذي جرى التداول به وأحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي حول موضوع الكهرباء مجتزأ، وتمّ تحويره.

وكشف أن الحلقة التي تم اجتزاء كلامه منها لم تكن سياسية بل دينية، والمقصود من الكلام الذي قاله حينها كان التأكيد بأن الإنسان يأتي أولاً، وتحصينه يؤدي إلى بناء كل شيء.

وأضاف بأن هذا الكلام كان كلاماً في معرض نقاش ديني وإنساني، ولا يعني أنه ضد الكهرباء، مؤكّدّا أن الكهرباء تهمّه تماماً كالصناعة والسياحة. ولفت إلى أنه ينتمي إلى تكتل اجتهد كثيرا لوضع خطة للكهرباء.