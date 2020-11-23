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داليا داغر في مقدمة ضروري نحكي: مشكلتنا معهم او مشكلتنا مع الذاكرة؟

23
NOVEMBER
2020
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مقدمة ضروري نحكي:
مشكلتنا معهم او مشكلتنا مع الذاكرة؟

قبل التدقيق الجنائي بسنوات، خيضت الف معركة ومعركة لبناء معامل الكهرباء. لان من يريد الكهرباء يجب أن يطالب ببناء معامل انتاج لها.

جلس يومها الناس يتفرجون غير مبالين، بالأمس كما اليوم. 

الف معركة، في مجلس الوزراء وخارجه. تماما كما حصل في التدقيق الجنائي. الا ان حصل الخرق فاقر بناء المعامل، واجريت مناقصة ولزمت شركة اجنبية بناء المعمل. اعتقدنا اننا انتصرنا، فما كان من وزير المال يومها علي حسن خليل سوى التذرع بقطبة مالية مخفية ليتمنع عن الدفع للشركة، فما كان منها إلّا ان حملت أغراضها وغادرت إلى قبرص لبناء معملين خلال ستة أشهر فيما الناس هنا يسألون أين الكهرباء؟

أين كنتم حين كانت المعركة معركة بناء معامل لتأمين الكهرباء؟

أين كنتم حين كانت المعركة معركة إسقاط الحصانات في مجلس النواب؟

هل في هذه الذاكرة الضعيفة ما يفيدكم اقله بمن صوت مع ومن صوت ضد؟

هل تذكرون من هدد وتوعد اذا مست السرية المصرفية ومن قال ان السرية المصرفية والعقارية يجب أن تستثني كل من تولى الشأن العام عندنا؟

والآن هل سيتساوى من عمل من أجل التدقيق الجنائي ومن عمل على تطييره؟ طبعا لا، 

لا بد من فرز جديد للقوى السياسية:

دعكم من 14 و8، 

دعكم من ثورة وانتي ثورة، 

لا بد من فرز جديد:

هؤلاء مع بناء معامل الكهرباء، وهؤلاء ضد.

هؤلاء مع الحصانات، وهؤلاء ضد، 

هؤلاء مع تخبئة الفاسدين خلف السرية المصرفية وهؤلاء مع رفع السرية عن كل من تولى الشأن العام.

هؤلاء مع التطاول على القضاة وحماية الفاسدين في قصورهم وهؤلاء مع رفع الغطاء عن الاقربين قبل الابعدين. 

هؤلاء مع التدقيق الجنائي وهؤلاء ضد التدقيق الجنائي وأي تدقيق. 

هؤلاء مع معايير موحدة لتشكيل الحكومة وهؤلاء مع الانتقائية والانتقامية والانهيار. 

هؤلاء مع الحرية والسيادة والاستقلال في كل صغيرة وكبيرة، وهؤلاء مع التبعية والاستزلام والخوف من العقوبات، في كل صغيرة وكبيرة. 

أخيرا، في ذكرى الاستقلال، هي ليست ذكرى، هناك من لا يعرف ماذا يعني الاستقلال وهناك من يواصل النضال ويتحمل الأثمان الباهظة ليكون هو ووطنه حرا سيدا مستقلا. الاستقلال ممارسة يومية لا يعرفها ويحترمها ويقدسها الا قلة قليلة بيننا، لهم في هذا العيد كل التقدير.

في ضروري نحكي الليلة نتطرق الى ملف التدقيق الجنائي، ما خفي من تفاصيل تعطيله وما ظهر

ولصالح من تمّ تطييره وهل من أمل بإعادة تطبيقه؟ كما نبحث في الأوضاع الإقليمية وآخر تطوراتها،

كل هذه الملفات وغيرها نطرحها على طاولة النقاش مع ضيفينا النائب سيمون أبي رميا ومدير تحرير صحيفة "النهار" الصحافي غسان حجار

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