الطبيبان خليل وظافر آخر ضحايا كورونا في لبنان

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نعت نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان، الطبيبين: خليل سيف الدين، وظافر ميتا من البقاع، اللذين توفيا جراء إصابتهما بفيروس كورونا خلال قيامهما بواجبهما المهني.

وحثت النقابة العاملين في القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي على "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بهذا الوباء"، وكررت طلبها الى المستشفيات أن " تؤمن للاطباء والممرضات والعاملين الصحيين، كل الإجراءات والتدابير اللازمة والضرورية لكي لا تزيد أعداد المصابين منهم".

وطالبت "الدولة والسلطات الرسمية المعنية بأن تخصص جزءا من محاضر الضبط التي تسطرها في حق المخالفين، الذين لا يتقيدون بالإجراءات المفروضة في المدن والشوارع، والتي تذهب الى البلديات وصناديق القضاة وغيرها، للطواقم الطبية والتمريضية التي تعالج المرضى، ويصاب عدد منها أو يموت، وذلك لتحفيز هذا القطاع على العمل والاستمرارية.