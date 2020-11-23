رئيس بلدية رحبة فادي بربر: للتشدد الجدي في مواجهة كورونا

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رسالة من رئيس بلدية رحبة فادي بربر:

اهلنا في رحبة

نأسف لإبلاغكم أن عدد المصابين في البلدة قد أصبح عشرة. ودائما نؤكد تمنياتنا للجميع بالشفاء العاجل.

أيها الرحباويون

إن اتساع رقعة المخالطين تحتم على الجميع التشدد الجدي. نأمل أن يتحول كل أب وكل أم وكل حريص على الصحة العامة إلى مرشد ميداني كي نصون بلدتنا.

يا شباب رحبة

مسؤوليتكم اليوم كبيرة، ونأمل أن تكونوا جزءا من ورشة المواجهة، بوعيكم وسهركم والتزامكم وبتوجيهكم المشورة الصحيحة إلى رفاقكم.

حمى الله هذه البلدة وأهلها، ومعا مستمرون في الدعوة إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية، ففي ذلك أمان بلدنا وبلدتنا.

مع تحيات خلية الأزمة في بلدية رحبة

٢٣/١١/٢٠٢٠