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المرابطون: لإنتاج برنامج مرحلي ثوري في وجه هذه الطغمة

23
NOVEMBER
2020
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عقدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون اجتماعها الدوري عبر الوسائل التقنية الالكترونية وأصدرت البيان التالي:

أولاً: إن أهلنا اللبنانيون بكافة أطيافهم الاجتماعية ومذاهبهم يعانون من المآسي التي فرضت عليهم من الطغمة الحاكمة، فيدرالية المذاهب والطوائف جوعاً وصحة وتعليماً ونهباً لأموالهم جنى عمرهم، والفورة الإعلامية فيما يتعلق "بالتدقيق الجنائي" يجب أن يتحول تحقيقاً جنائياً مع رياض سلامة وكل الفاسدين في إدارة فيدرالية المذاهب والطوائف، والقضاة الذين يتهربون من تحمل المسؤولية قضائياً ووطنياً.

ثانياً: إن هذه الطغمة الحاكمة أصبحت بالتدخلات الدولية غرباً وشرقاً، ممراً ومقراً لفرض الإرادات الخارجية على اللا إرادة الوطنية واللا السيادة واللا استقلال.

وسمة الواقع اللبناني اليوم محاولات تشكيل هذه الحكومة المنتظرة والتي ولدت ميتة دون خجل في غرف الموظفين في وزارات الخارجية الأجنبية، وأصبحت أسماء العملاء والخونة مشاريع توزير تحت شعارات التمثيل المذهبي والطائفي في لبنان.

ثالثاً: يدعو المرابطون كل القوى الوطنية إنتاج برنامج مرحلي ثوري في وجه هذه الطغمة، يكون القاعدة الأساسية لإسقاط هذا النظام المتهالك ومواجهة محاولات من أفشل الحراك الشعبي من توابع السفارات الأجنبية، وبؤر أدعياء الثورة وهم الذين كانوا جزءً لا يتجزّأ من نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، لا بل كانوا أركاناً أساسية في الفساد والإفساد واليوم يلبسون لبوس القديسين والأولياء.

ختاماً، يستغرب المرابطون التعميم الإعلامي بافتتاح كنيس يهودي بعد ترميمه من قبل مجموعة مرتزقة والادعاء أن هناك طائفة يهودية في لبنان، وهم لا يتواجد منهم على أرض الوطن اللبناني سوى 5 أشخاص انتخبوا في الانتخابات الأخيرة، وهذا ما يثير الشكوك وعلامات الاستفهام في هذا التوقيت الداخلي والإقليمي.

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