أقبل أم لا أقبل...؟ (الأب فادي الراعي)

A+
A-
أقبل أم لا أقبل أنَّ لبنان:
بلد ذو هُويَّة عربيَّة
بلد مستقل بقراراته الوطنيَّة
بلد العَيش المشترك
أقبل أم لا أقبل أنَّ الاستقلال:
ليس بالقول بل بالفعل
ليس بالحدود بل بحمايتها
ليس بالوطنيَّة بل بالمواطنة
أقبل أم لا أقبل أنَّ رئيس الجمهوريَّة:
هو رئيسٌ بلا صلاحيات
هو رئيسٌ شريكٌ في التوقيع فقط
هو رئيسٌ لكلِّ لبناني
أقبل أم لا أقبل أنَّ مسيحييِّ لبنان:
هم أقليَّة وليسوا الأكثريَّة
هم شركاء في الحكم
هم مواطنون قبل أن يكونوا مسيحيون
أقبل أم لا أقبل أنَّ اللبناني:
هو مالك هذا البلد والمؤتَمَنُ عليه
هو أرزةٌ من غابته الخالدة
هو علمٌ يُرفرفُ في كلِّ العالم
أقبل أم لا أقبل:
أنَّ هنا مهدي ولحدي معًا
أنَّ خالقي اختارني هنا وليس هناك
أنَّ قرار وجودي وكياني هو لي
أقبل أم لا أقبل...؟