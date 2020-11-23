أقبل أم لا أقبل...؟ (الأب فادي الراعي)

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أقبل أم لا أقبل أنَّ لبنان:

بلد ذو هُويَّة عربيَّة

بلد مستقل بقراراته الوطنيَّة

بلد العَيش المشترك

أقبل أم لا أقبل أنَّ الاستقلال:

ليس بالقول بل بالفعل

ليس بالحدود بل بحمايتها

ليس بالوطنيَّة بل بالمواطنة

أقبل أم لا أقبل أنَّ رئيس الجمهوريَّة:

هو رئيسٌ بلا صلاحيات

هو رئيسٌ شريكٌ في التوقيع فقط

هو رئيسٌ لكلِّ لبناني

أقبل أم لا أقبل أنَّ مسيحييِّ لبنان:

هم أقليَّة وليسوا الأكثريَّة

هم شركاء في الحكم

هم مواطنون قبل أن يكونوا مسيحيون

أقبل أم لا أقبل أنَّ اللبناني:

هو مالك هذا البلد والمؤتَمَنُ عليه

هو أرزةٌ من غابته الخالدة

هو علمٌ يُرفرفُ في كلِّ العالم

أقبل أم لا أقبل:

أنَّ هنا مهدي ولحدي معًا

أنَّ خالقي اختارني هنا وليس هناك

أنَّ قرار وجودي وكياني هو لي

أقبل أم لا أقبل...؟