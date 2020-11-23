الرئيس عون تلقى المزيد من برقيات التهنئة بعيد الاستقلال من رؤساء وقادة دول العالم

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم المزيد من برقيات التهنئة بالعيد الـ 77 للاستقلال من رؤساء وقادة دول العالم.

امير دولة قطر

وجاء في برقية امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني : "اود ان اغتنم مناسبة ذكرى استقلال الجمهورية اللبنانية لاعرب لكم، ومن خلالكم للشعب اللبناني، باسم شعب دولة قطر وباسمي شخصيا، عن خالص التهاني والتبريكات مقرونة باطيب التمنيات لفخامتكم بموفور الصحة والعافية ولبلدكم الشقيق وقد حقق ما يتطلع اليه شعبه من رفعة وتقدم وازدهار".

امبراطور اليابان

كما جاء في برقية امبراطور اليابان ناروهيتو: "لمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية، يسرني ان أتوجه اليكم بتهاني الحارة وافضل التمنيات بالخير لكم شخصيا، وبالازدهار لبلادكم".

كما تلقى الرئيس عون برقيات من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، نائب امير دولة قطر عبد الله بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الأمينة العامة للمنظمة الفرانكوفونية لويز موشيكيوابو.