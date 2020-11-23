الان عون يردّ على قاسم هاشم

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رد عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون، على تغريدة عضو كتلة التنمية والتحريري قاسم هاشم عبر حسابه على التويتر كاتباً: “عزيزي قاسم،لا شيء ممنوع البحث فيه ولكن بالله عليك: هل قوانين المحادل في التسعينات تحت مسمّى”الإنصهار الوطني”، صهرتنا وحدةً أم تهميشاً وتفرقة وعصبيات في ما بيننا؟ ألم يحن الوقت لنقتنع أن الوحدة الوطنية هي في تفاهمات صادقة ومتوازنة بين اللبنانيين وليس في إلتفاف مُضْمَر على تمثيلهم؟”



وفي وقت سابق غرد هاشم: “دراسة قانون الانتخابات امر طبيعي ومطلوب ما يثير الالتباس والاستهجان هو التمسك بقانون اثارة العصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية فقانون الانتخابات ينبوءنا عن اي وطن نريد”.