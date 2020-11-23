هذا ما كشفه "مجتهد" عن لقاء نتنياهو وبن سلمان

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كشف المغرد السعودي "مجتهد" أن اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "ليس من أجل التطبيع بل لأجل ضرب إيران بالمبررات التالية: منع استعادة النشاط النووي بسبب استئناف الاتفاق بعد جو بايدن، تدميرها اقتصاديا حتى لا تتقوى بسبب رفع الحصار بعد بايدن. أما السبب الحقيقي هو إشغال الأميركيين عن حيل دونالد ترامب في البقاء في المنصب".



وأضاف: "نظرا لرفض المؤسسات الأميركية والشعب الأميركي لفكرة الدخول في حرب مع إيران فالخطة ستكون مبادرة من إسرائيل لضرب المنشآت النووية فترد إيران فتضطر أميركا للدفاع عن إسرائيل أو عن مصالحها وحينها لن يعترض أحد على دخول أميركا الحرب"، موضحا أن "هذا لا يعني أن الخطة سيتم تنفيذها بسهولة بل هناك عقبات داخل وزارة الدفاع الأميركية وداخل إسرائيل ربما تؤدي لعدم تنفيذها أما التطبيع فعلى الارجح لن يتم إلا بعد استلام بايدن".