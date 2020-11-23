وزير الطاقة الإسرائيلي يدعو الرئيس عون للالتقاء في إحدى الدول الأوروبية

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وجه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتانيتس، رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر تويتر، قائلا: "أيها فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، أولا، رغم وضع العلاقات الراهن بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها. ولكن للأسف الشديد يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال الـ15 عاما الأخيرة".



وأعرب شتانيتس، عن قناعته بأنه "لو استطعنا الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل اجراء مفاوضات علنية أو سرية لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد. وبذلك سنستطيع أن نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما".