عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 تشرين الثاني 2020

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النهار: البطريرك والمطران يصرخان في برية الازمة والعهد



الديار: عِدة أهداف لنشر قاذفات «ب ــ52 أتش» الأميركية تُعيد خلط المُعطيات الإقليمية

ذكرى إستقلال حزين بالتزامن مع أزمات مُتشابكة ومتفرّقة تدّفع نحو الإنهيار

سيناريو «فينزويلا الشرق الأوسط» على سكة التطبيق والثمن الإقتصادي كبير

الأنباء الكويتية: الرئيس الصيني لعون: مستعدون لمساعدة لبنان من أجل عودة الاستقرار

دعوات لإنقاذ ما تبقى من العهد.. للابتعاد عن الخراب الكامل

الشرق الأوسط: قمة الرياض... استعادة النمو الاقتصادي ولقاح للجميع

خادم الحرمين أكد أن «العشرين» أوفت بالتزاماتها تجاه الجائحة وسلم الرئاسة إلى إيطاليا... وولي العهد اقترح لقاءين للقادة سنوياً