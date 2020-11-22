"دعوة الرئيس بري ملتبسة وتوقيتها ملغوم"

A + A -

غرد النائب انطوان بانو عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:

"دعوة الرئيس بري اللجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحات القوانين الانتخابية ملتبسة، وتوقيتها ملغوم وبيطرح علامات استفهام لا يمكن فصلها عن استحقاقات المرحلة. فاللحظة السياسية غير مناسبة لطرح مسائل ذات طبيعة خلافية بتضرب التمثيل النيابي الصحيح.

بدل رفع شعارات الدولة المدنية للاستهلاك السياسي فقط، المطلوب الذهاب نحو تحقيق هالدولة عبر إقرار قوانين كتوحيد الأحوال الشخصية واللامركزية الإدارية وتعزيز استقلالية القضاء، ونحو قوانين بتواكب الإصلاحات المنشودة، كالتدقيق الجنائي اللي عطلتوه ونسفتوه بذريعة التمسك بالسرية المصرفية."