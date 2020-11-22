تقرير مستشفى الحريري: لا وفيات و32 حالة حرجة

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أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 أن "لا وفيات اليوم ولدينا 32 حالة حرجة".



وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 197 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84 فحصا.



- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة المنصرمة: 19 فحصا.



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 714 حالة شفاء.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1





- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.





- حالات وفاة: صفر.