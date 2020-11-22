الجيش: تفجير ذخائر في بعض المناطق

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستجري وحدة من الجيش بتواريخ 29،27،26،24،23و30/ 11 /2020 ما بين الساعة 8,00 والساعة 18,00 من كل يوم، تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



وستجري وحدة من الجيش بتواريخ 25،19،18 و26/ 11/ 2020 اعتبارا من الساعة 8,00 ولغاية الساعة 22,00 من كل يوم، تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - المنشآت في صور، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



وتجري وحدة من الجيش اعتبارا من 16 /11 /2020 ولغاية 23 /12 /2020 ضمنا، تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستعمال متفجرات.



وستجري وحدة من الجيش بتواريخ 24،23،15،14،13 و25 /11/ 2020 ما بين الساعة 8,00 والساعة 22,00، تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة.



وستجري وحدة من الجيش اعتبارا من 1/ 11/ 2020 ولغاية 30/ 11/ 2020، تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.



