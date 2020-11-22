الرئيس عون تلقى المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة عيد الاستقلال‎

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المزيد من برقيات التهنئة من رؤساء وقادة الدول لمناسبة العيد السابع والسبعين للاستقلال ابرزها من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ جاء فيها: "منذ مطلع السنة الجارية، تتبادل الصين مع لبنان الدعم في مكافحة جائحة كوفيد-19 وتقدم الجانب الصيني ما في وسعه في المساعدات للبنان لمواجهة انفجار مرفأ بيروت، الامر الذي يعكس الصداقة العميقة والتقليدية بين البلدين. إني حريص على العلاقات الصينية-اللبنانية ومستعد للعمل مع فخامتكم على تعميق علاقات التعاون بين الصين ولبنان لما فيه الخير البلدين والشعبين. وان الجانب الصيني على استعداد لمواصلة مساعدة لبنان قدر الامكان في مواجهة التحديات من اجل عودة الاستقرار والاطمئنان في اقرب وقت ممكن."

كما تلقى الرئيس عون برقية بالمناسبة من الملك فيليبي، ملك اسبانيا الذي اعرب لرئيس الجمهورية عن اطيب تمنياته "بالعافية على المستوى الشخصي وبالسلام والازدهار للشعب اللبناني العزيز."

كما تلقى برقية مماثلة من رئيس وزراء العراق السابق الدكتور اياد علاوي.