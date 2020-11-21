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‏جندي لبناني يشهر قذيفة b7 بوجه دبابة إسرائيلية عند الحدود!

21
NOVEMBER
2020
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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر من الجيش الإسرائيلي واجهت بعض جنود الجيش اللبناني، ووقف الطرفان على مسافة قريبة جداً من بعضهما البعض.

وذكرت القناة أن دبابتين إسرائيليتين وصلتا إلى الحدود اللبنانية، وواجهتا بعض أفراد الجيش اللبناني مزودين بأسلحة "أر بي جي".

وقال موقع "أي 24 نيوز" الإسرائيلي إنّ الجيش الإسرائيلي كان يجري مناورات عسكرية في منطقة حدودية في فلسطين المحتلة على الحدود اللبنانية.

ونقلت بيان الجيش الإسرائيلي قوله إنه "في إطار تعزيز النشاطات على الحدود اللبنانية عقب محاولات التسلل الأخيرة نفذّت قوة عسكرية أعمال اعتيادية في منطقة حدودية".

وأضاف البيان "وصل أفراد من الجيش اللبناني الى المكان حيث وجّه الطرفان أسلحتهما نحو بعضهما البعض".

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن نحو 20 عنصراً من قوات الجيش الإسرائيلي اجتازوا الخط التقني عند محلة كروم الشراقي خراج ميس الجبل، في ظل حراسة ومواكبة آليات ودبابة "ميركافا" واستنفار للجيش اللبناني قوات "اليونيفيل" من الجهة اللبنانية".

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