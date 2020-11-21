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خلال دقائق، يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالةْ ذكرى الاستقلال السابعة والسبعين الى اللبنانيين، في وقتٍ يُدرك هؤلاء اكثر فأكثر يوما بعد يوم كم كان محقا يوم حدَثهم عن ان التحرر اصعب من التحرير، وان العقول المحتلَة مشكلة اكبر من الارض المحتلة.



خلال دقائق، سيتابع اللبنانيون جردةً عن عامٍ مضى، ومسيرةً مستمرة، ورؤيةً للمستقبل، يَفهم اللبنانيون اكثر فأكثر يوما بعد يوم انها نقيضُ عناوينَ كثيرة يطرحها آخرون، الوطن بالنسبة اليهم محطةْ عبور لا حلما دائما، وحكاية مسلية لا تاريخ قتال ونضال يَختصر حياة.



خلال دقائق، سيكرس بعض اللبنانيين مجددا افتخارهم بلبنان، وقد يخجل البعض الآخر مما اقترفت ايديهِم، وايدي من ايَدوا لسنوات، في حق وطن لا يستحق شهداؤه ان يُقتلوا مرتين، ولا اطفالُه وشبابُه ان يُحرموا من مستقبلهم فيه.



وفي انتظار رسالة الرئيس، والى جانب عنوان كورونا اليومي، عناوينُ اليوم ثلاثة:

العنوان الاول، الضربة القوية التي سددتها المنظومة الفاسدة الى التدقيق الجنائي، والعنوان الثاني فرار عشرات المساجين من سجن بعبدا، في عملية تطرح اسئلة وتطلق تحليلات، لتحل الحكومة الجديدة في المرتبة الاخيرة من العناوين، لا من حيث اهمية التشكيل، بل لناحية اهتمام الناس وتعويلهم وأملهم.

وتحت عنوان التدقيق الجنائي، لَفتت اليوم اشارة الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر الى ان إلغاءه يعني عرقلة تنفيذ الإصلاحات، ولاسيما المالية، وبالتالي عدم إمكانية الإستفادة من مؤتمر سيدر أو من صندوق النقد الدولي، ويعني كذلك سقوطٌ للمبادرة الفرنسية كون التدقيق في حسابات مصرف لبنان هو البند الأول فيها، وبناء عليه، دعا التيار فرنسا وكل الدول الداعية للإصلاح في لبنان الى فضح المسؤولين عن فشل مهمة شركة الفاريس اند مارسال.

اما في الملف الحكومي، فبرزت دعوة الهيئة السياسية في التيار لرئيس الحكومة المكلف إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت، والانصراف الى التعاون الجدي ‏مع رئيس الجمهورية المبني على مبادئ واسس سليمة وفقًا لأحكام الدستور والميثاق.

‏وشددت الهيئة على أن تشكيل حكومة القادرين لا يتناقض أبدا مع مبدأ حفظ التوازنات الوطنية، رافضة ان يرتبط التشكيل أو يتأخر لأي سبب خارجي بدأت تظهر ملامحُه للجميع. وكشفت الهيئة انها لن تتأخر عن الإعلان عن موقف صريح مما يدور بشأن تأليف الحكومة بعدما طال الانتظار لتحديد أسس ومبادئ ومعايير تاليف الحكومة.