كورونا لبنان - أخر المستجدات من مستشفى الحريري

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أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، وجود 32 حالة حرجة داخل المستشفى وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 204.

- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 712.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.

- حالات وفاة: 2.