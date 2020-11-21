قبلان: لضرورة الاسراع بتشكيل حكومة انقاذية إصلاحية... وهكذا يكتمل الاستقلال

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شدد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة انقاذية إصلاحية تعالج الازمات المتراكمة وتلجم الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي وتعيد المال العام المنهوب وتضع الإصلاحات موضع التنفيذ،

واشار الى أنه على السياسيين انجاز تفاهمات وطنية تنقذ لبنان وتلبي مطالب اللبنانيين المحقة وتطلعاتهم في قيام دولة المواطنة المرتكزة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وفي رسالة تهنئة إلى اللبنانيين لمناسبة حلول عيد الاستقلال، اعتبر قبلان أن "فرحة عيد الاستقلال لا تكتمل إلا باندحار الاحتلال عن أرضنا ومياهنا والتحرر من الضغوطات والاملاءات الصهيواميركية على بلدنا، والتخلص من الفساد الذي دمر مؤسساتنا وانهك الشعب اللبناني".

وخص قبلان بالتهنئة صناع الاستقلال الوطني ممن ضحوا بحياتهم وروت دماؤهم أرض الوطن.

وطالب اللبنانيين باحتضان جيشهم الوطني وتوفير كل مقومات الدعم المادي والمعنوي ليظل هذا الجيش السياج الحامي لحدود الوطن والضمانة الأكيدة لحفظ استقراره وامنه".

وقال: "على اللبنانيين ان يتمسكوا بثوابتهم الوطنية وعدم السماح لأي تدخل خارجي في شؤونهم الداخلية ليظل لبنان حرا مستقرا ينعم بوحدة بنيه ووقوفهم يدا واحدة وقلبا واحدا في الدفاع عن سيادة الوطن".