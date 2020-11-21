المرابطون: الاستقلال مقاومة ومقاتلة المحتل مقاومة، والتضحية والاستشهاد في سبيل الوطن المقدس

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بمناسبة عيد الاستقلال البيان التالي:

في خضم المآسي السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الوطن يؤكد المرابطون ان استقلال الوطن و وطن الاستقلال يقوم على الركائز التالية:



اصلاح الارض وزراعتها وفلاحتها وحمايتها ، والتصنيع الوطني، والبناء والاعمار والعمل التطوعي والتعاوني والاجتماعي والفني والأدبي والتعليم، وتفجير طاقات الشباب

ومساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، واحترام حقوق المرأة ومساندتها وتعزيز دورها والاعتراف بالشراكة الكاملة معها وتكريس الحريات، وتكريس سيادة القانون وفصل السلطات ومقاطعة الفاسدين وسارقي قوت الشعب ولقمة عيشه ومحاسبتهم.



وأضاف المرابطون ان الاستقلال مقاومة ومقاتلة المحتل مقاومة، والتضحية والاستشهاد في سبيل الوطن المقدس، ورفض كل انواع التطبيع، والتنسيق مع المحتل، واتباع خطى الشهداء، ورفض الانقسام الأسود، ونبذ العنف الداخلي، ونبذ الخلافات والضغائن والتحريض على الحقد واثارة الفتن، واحترام الرأي والرأي الآخر وتكريس وحدة الشعب في الوطن والخارج والايمان بالمبادئ والمثل.



والايمان المطلق بحقنا المقدس في بلادنا وفي ارض الآباء والأجداد على طول الوطن وعرضه، والحفاظ على جيشنا الوطني وكافة المؤسسات العسكرية والأمنية، ورفض الانصياع للعدو المحتل والاصرار على مواصلة النضال والكفاح و مقاومته،

والتمسك بالهوية الوطنية والانتماء العربي والانساني، والاصرار على ايماننا بالانتماء للمثل والقيم والمباديء الانسانية رغم كل الذل والقهر والجوع والفقر والاضطهاد، والايمان بالنصر وبالحرية وبالاستقلال وبالكرامة الوطنية وبالسيادة الحقيقية.