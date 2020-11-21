برقيّة تهنئة من روحاني الى الرئيس عون

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تلقى الرئيس عون عددا من برقيات التهنئة لمناسبة العيد السابع والسابعين للاستقلال ابرزها من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، جاء فيها: "لقد عانى لبنان خلال السنة المنصرمة من صعوبات جمة، ولكن صمود هذا البلد العزيز ومقاومته في ظل قيادة حكيمة، حفظ عزة بلدكم، وأثبت للعالم بأسره ان مسيرة العزة والاستقلال والازدهار راسخة في عهدكم الميمون. ولا شك ان هذا النهج سيستمر بالتعاون والتضامن بين كافة القوى السياسية الغيورة على لبنان."

أضاف: "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما كانت دائما، تقف اليوم الى جانب لبنان حكومة وشعبا، وهي مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات."

كما تلقى الرئيس عون برقية تهنئة مماثلة من رئيس مؤسسة الانتربول نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس الياس المر.