بلدية بعبدا - اللويزة: للإبلاغ عن كل ما يدعو إلى الشبهة

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أصدرت بلدية بعبدا - اللويزة، بيانا جاء فيه: "يتابع جهاز الشرطة في بلدية بعبدا - اللويزة بالتنسيق مع القوى الامنية أمر ملاحقة عدد من السجناء الفارين من سجن بعبدا.

وأفاد مفوض الشرطة في البلدية أن "جهاز الشرطة البلدي تمكن من توقيف حتى الساعة ستة من الفارين وتسليمهم الى جهاز أمن الدولة".

أضاف: "إن جهاز الشرطة قد كثف من دورياته ويدعو المواطنين الى التنبه لكل ما هو غير مألوف وعدم فتح الابواب قبل التأكد من هوية الطارق، وإبلاغ مركز الشرطة عن كل ما يدعو الى الشبهة على الارقام التالية: 920604/05، 03/674002.