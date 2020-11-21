بعد تطيير “التدقيق الجنائي”.. كيف علق نواب التيار الوطني الحر؟

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بعد تطيير قانون التدقيق الجنائي، غرد نواب التيار الوطني الحر عبر “تويتر” قائلين:

قال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان “وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين” لتدقيق جنائي كنا قد بدأناه برلمانياً، لا يستثني أحداً بما فيهم الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والمختلطة للدولة اللبنانية”.

النائب نقولا صحناوي “وحدها الحقيقة بتحررنا ووحده التدقيق الجنائي بيكشف حقيقة صرف اموالنا كلبنانيين وجنى عمرنا وبيفضح المرتكبين وبحدد مين الآدمي ومين السارق…”.

النائب سليم عون “وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين. مبروك لمنظومة الفساد نجاحها في عرقلته، لقد ربحت هذه الجولة لكن مواجهتنا لها مستمرة ولن تتوقف”.

النائب روجيه عازار “وحدها معرفة الحقيقه بالأموال المنهوبة والموهوبة والمهربة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي هو الطريق إلى الحقيقة والمحاسبة. تطيير التدقيق الجنائي جريمة ولكنه ليس نهاية المطاف ولا المعركة النهائية وسنبقى”.

نائب رئيس “التيار” للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب “وحدها الحقيقة ووحده التدقيق الجنائي يكشف صرف اموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين. ايها اللبنانيون ما لم يتم معرفة مكمن الداء لن ينفع اي دواء”.

النائب سليم خوري “وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين، تطيير التدقيق الجنائي جريمة إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين منذ ثلاثة عقود.”

النائب ادغار طرابلسي “من يخاف التدقيق الجنائي؟ من يُعطّله؟ من لا يُريده؟ وحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين ويعيد الثقة والعافية الاقتصادية للبنان.”

الوزير السابق يعقوب الصراف “وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين”.

نائبة “رئيس التيار الوطني الحر” للشؤون السياسية مي خريش “وحدها الحقيقة تُحررنا… ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين… المُعرقل…هو الفاسد يلّي خايف ينكشف…نحنا مش خايفين لأنو بوزاراتنا كنا نضاف وشفّافين…هيدا نحنا…”.

نائبة “رئيس التيار الوطني الحر” للشؤون الادارية مارتين كتيلي “وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين… من عام ٢٠١٠ لليوم ورغم كل العراقيل، ولو كنا وحدنا في هذه المعركة سنبقى وبكل فخر تيار التدقيق…”.

قال النائب اسعد درغام: "وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين ويفضح المرتكبين...

نحن نطالب بأن لا يقتصر التدقيق الجنائي على مصرف لبنان فقط، بل يجب أن يطال كل الوزرات والمجالس والهيئات.ومن يمنع التدقيق هو مجرم وفاسد والساكت عن الحق شيطان أخرس."

قال الوزير السابق فادي جريصاتي: "وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التحقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف اموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين

انفرزو القوادم عن الزعران، يلي بدن الحقيقة من يلي بدن يخفوها. الحياد بهل معركة خيانة."