الرئيس عون اطلع من فهمي على تفاصيل فرار عدد من السجناء

A + A -

يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة من مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للأستقلال ، وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.



إتصال بوزير الداخلية

من جهة أخرى، اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الذي اطلعه على تفاصيل فرار عدد من السجناء من سجن بعبدا صباح اليوم.

وطلب الرئيس عون من الوزير فهمي التشدد في البحث عن السجناء الفارين والقبض عليهم، إضافة الى التحقيق في ظروف فرارهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.



برقيات تهنئة

الى ذلك، تلقى الرئيس عون عددا من برقيات التهنئة لمناسبة العيد السابع والسابعين للاستقلال ابرزها من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، جاء فيها: "لقد عانى لبنان خلال السنة المنصرمة من صعوبات جمة، ولكن صمود هذا البلد العزيز ومقاومته في ظل قيادة حكيمة، حفظ عزة بلدكم، وأثبت للعالم بأسره ان مسيرة العزة والاستقلال والازدهار راسخة في عهدكم الميمون. ولا شك ان هذا النهج سيستمر بالتعاون والتضامن بين كافة القوى السياسية الغيورة على لبنان."

أضاف: "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما كانت دائما، تقف اليوم الى جانب لبنان حكومة وشعبا، وهي مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات."

كما تلقى الرئيس عون برقية تهنئة مماثلة من رئيس مؤسسة الانتربول نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس الياس المر.

من جهة أخرى، اشارت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية الى ان النائب ماريو عون سيضع في الثانية بعد ظهر الأحد إكليلا من الزهر امام اللوحة التذكارية في محلة الظريف حيث استشهد الرئيس الشهيد رينيه معوض، فيما يضع النائب فريد البستاني إكليلا من الزهر على ضريح شهيد الاستقلال سعيد فخر الدين في عين عنوب، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.