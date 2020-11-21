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أبي خليل وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الأمير مجيد أرسلان بذكرى الاستقلال

21
NOVEMBER
2020
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بمناسبة عيد الإستقلال الـ 77، وضع النائب سيزار أبي خليل ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اكليلاً من الزهر على ضريح بطل الإستقلال المغفور له الأمير مجيد أرسلان في مدينة الشويفات، بحضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية، الوزير السابق صالح الغريب، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد المهندس أحمد الجابي، ممثل عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد ماهر الحلبي، قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم، نائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان، قائمقام قضاء عاليه بدر زيدان العريضي، رئيس مكتب أمن خلدة العقيد بلال حوحو وعدد من المشايخ ووفد من عشائر العرب في خلدة وقيادة الحزب والحزبيين، رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر وأعضاء من المجلس البلدي ومخاتير المدينة، رئيس بلدية عرمون فضيل الجوهري ورئيس بلدية بيصور نديم ملاعب.

 

بعدها وضعت أكاليل لكل من: رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان، مؤسسة الأمير مجيد أرسلان، الوزير المشرفية، المحافظ ضو، القائمقام زيدان، الحزب الديمقراطي اللبناني، بلدية مدينة الشويفات، بلدية بيصور، بلدية عرمون، مخاتير الشويفات، المنتدى النسائي اللبناني، الكشاف الديمقراطي، واتحاد العشائر العربية ودائرتي الجرد والشويفات في الحزب. علماً أنّه كان قد صدر بياناً داخلياً عن الديمقراطي اعتذر فيه عن عدم الدعوة لهذه المناسبة ككل سنة، نظراً للظروف الصحية الإستثنائية التي تمرّ فيها البلاد.

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