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قوى الأمن تصدر بيانًا عن فرار السجناء

21
NOVEMBER
2020
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ التالي:

 

"صباح اليوم 21-11-2020 أقدم 69 سجيناً على الفرار من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا.

 

وقد تم توقيف 15 منهم، فيما سلّم 4 أنفسهم. كذلك وقع حادث سير في محلّة بولفار كميل شمعون - الحدت، حيث اصطدمت سيّارة من نوع نيسان لون أبيض عمومية، بشجرة، تبيّن ان عدداً من السجناء الفارّين كان على متنها بعد سلبها من سائقها.

 

أدّى حادث السير إلى وفاة خمسة وجرح واحد، تتم معالجته في أحد المستشفيات.

 

التحرّيات والاستقصاءات مكثّفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارّين، وعددهم، حتى ساعة صدور هذا البلاغ،44 فارّاً.

 

التحقيقات بملابسات الحادثة جارية بكل دقّة، بإشراف القضاء المختص.

 

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان تواجد أحد من الفارّين، الاتصال على رقم النجدة 112، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى أسمه طي الكتمان، وفقاً للقانون.

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