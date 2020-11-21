ما جديد عملية فرار سجناء من سجن بعبدا.. وكم بلغ عددهم؟

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن مجموعة من السجناء أقدمت فجر اليوم، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب الى جهات مجهولة.

وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت- بعبدا بشجرة، الأمر الذي أدى الى مقتل عدد منهم على الفور.

ووصل عدد السجناء الذين فروا فجر اليوم إلى 69.

وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علما أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم.

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.