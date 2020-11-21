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عكر في عيد الاستقلال: علينا التعاون لمواجهة الأخطار ولبنان يخوض معركة الدفاع عن الأرض والحقوق في مفاوضات الترسيم

21
NOVEMBER
2020
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اعتبرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أنّنا نحتفل اليوم بالذكرى 77 لعيد الاستقلال وسط تحديات جمة نعيشها في لبنان، لا سيما بعد الرابع من آب تاريخ إنفجار مرفأ بيروت، ووباء كورونا الذي جعل من المتعذر الإحتفال كالسابق بمثل هذا اليوم الذي يجسد محطات مهمة من تاريخ بلدنا.

وأكدت في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال أنّه علينا جميعا مواطنين ورسميين ومسؤولين من مختلف الأطياف والتوجهات السياسية التعاون والتضامن لمواجهة الأخطار التي تحدق بنا على كافة المستويات، لا سيما الإقتصادية والصحية والتعليمية وعلينا أيضاً تحصين وحدتنا الوطنية بمزيد من الحكمة واليقظة والجهوزية العالية، وبذل كل التضحيات لأن لبنان يحتاج لنا جميعاً في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

وقالت عكر: "في عيد الإستقلال نتوجه الى الجيش اللبناني قيادةً وضباطاً ورتباء وأفراد بتحية إكبار وإجلال، لأن المؤسسة العسكرية هي إحدى الأعمدة الأساسية، وقد أثبتت في أكثر من محطة أنها على قدر المسؤولية التي يمليها عليها الواجب، في الدفاع والحفاظ على لبنان وأمنه وإستقراره، لا سيما أن لبنان يخوض اليوم معركة الدفاع عن الأرض والحقوق، في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وفي ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية والمتكررة".

كما توجهت عكر بالمعايدة لكل اللبنانيين، مؤكدين العمل على إعلاء مصلحة لبنان فوق كل إعتبار، والحفاظ على سيادة الوطن وكرامة المواطن، وحماية السلم الأهلي، والدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات.

 

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