تفاصيل عملية فرار اكثر من 40 سجين من سجن بعبدا!

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طوقت القوى الامنية فجر اليوم محيط قصر العدل في بعبدا والمنطقة المحيطة له، في محاولة للبحث عن عدد من الفارين.

وفي التفاصيل علمت وكالة "أخبار اليوم"، انه في الساعات الاولى من فجر اليوم اقدم عدد من السجناء – حيث رجّحت المعلومات ان عددهم فاق الاربعين بين سجين وموقوف - واقدموا على تحطيم الابواب والخروج من الزنزانات، وضرب احد عناصر الامن الذي كان متوجها لرمي النفايات.

وترددت معلومات انهم "سجنوا" العناصر الامنية المولجة حماية قصر العدل والسجن التابع له...

وهذا وبدأ التحقيق مع عدد من العناصر.

لاحقا افيد عن مقتل 5 مساجين وجرح إثنين على طريق الحدت بعد هروبهم من سجن بعبدا واصطدامهم بشجرة قرب المجلس الدستوري وقوى الامن تطوق المنطقة