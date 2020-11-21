أسرار الصحف ليوم السبت 21 تشرين الثاني 2020

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البناء

خفايا

توقعت مصادر مالية مزيداً من تدهور الصورة الداخلية والخارجية للوضع المصرفي والمالي مع إعلان وقف التدقيق المالي الجنائي بما سينعكس انهياراً في سعر الصرف وإضعافاً لموقع لبنان التفاوضي في أي مرحلة مقبلة سواء مع صندوق النقد الدولي أو مع الدائنين الخارجيين.

كواليس

قالت مصادر روسيّة إعلاميّة إن الوضع في القوقاز في الحساب الروسي أكبر من ناغورني قره باغ؛ فهو يعني الهوية السياسية للحكم في أرمينيا وأذربيجان وهي هوية معادية لروسيا وثمة استحالة للاستقرار من دون تغييرات جذرية داخلية في الدولتين للتأقلم مع الحضور الروسي في المنطقة والمدى الأبعد حولها.

الجمهورية

نقل عن مسؤول كبير قوله: إن تأخير الحكومة مرده الى أن بعض أطراف التأليف لم يتعلموا بعد من تجاربهم الفاشلة.

يجري البحث في إمكان عقد إجتماع حكومة تصريف الاعمال بعدما تبين أن والدة الحكومة العتيدة متعثر تأليفها وبسبب الملفات الداهمة.

تجري حرب شعواء من وزير سابق على أحد الوزراء الحاليين الذي كشف وجود فساد في وزارة سلفه.

اللواء

همس

لمس متابعون لملف التأليف، أن تياراً موالياً، يسعى لإنتزاع ثلث وزاري معطّل من حكومة الـ18!

غمز

تتابع جهات حزبية، بعيداً عن الأضواء، قضية سياسية - أمنية، ناشئة في دولة شهدت إشكالات مماثلة في فترات سابقة.