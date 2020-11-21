عناوين الصحف ليوم السبت 21 تشرين الثاني 2020

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الأخبار

«قمة العشرين» في السعودية: مهرجان الخيبة

برّي: قد لا نصمد حتى وصول بايدن!

قرار مفاجئ لـ«ألفاريز» ينهي محاولات إحياء التدقيق الجنائي: رياض سلامة يحتال... وينتصر

‫بوادر هزيمة كبرى في مأرب: انسحابات سعودية وخسائر بالجملة

البناء

التدقيق الجنائيّ في خبر «كان»… والحكومة في خبر «إن»… وعون يتحدّث اليوم

سعي فرنسيّ لتبادل مقترحات وأسماء بين بعبدا وبيت الوسط من دون اختراق

الدولار بـ 8500... والمواجهة مع كورونا في مرحلة حاسمة تقرّر مصير الإغلاق

اللواء

الإستقلال الـ77 يفضح استهتار الطبقة السياسية: هروب التدقيق المالي!

التأليف في غيبوبة.. ومجموعة الدعم تستنكر.. والإقفال يطوي أسبوعاً فاشلاً من المحاضر والمخاطر

الديار

لبنان بخطوات سريعة باتجاه «الارتطام» في ذكرى استقلاله..

التدقيق الجنائي في خبر كان بعد انسحاب «ألفاريز ومارسال»

السفارة الاميركية أبلغت الحريري بـ «3 لاءات» !

الجمهورية

الاستقلال: وطن حزين.. ومواطن جائع

300 مليون دولار كلفة لقاحنا!

التعقيدات ترحّل الحكومة..وألفاريز ترحل.. وسجال حول الترسيم