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الوزيرة البستاني ترد على الLBCI !

21
NOVEMBER
2020
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غردت ندى الوزيرة البستاني على تويتر رداً على الLBCI :
منذ مدة ومحطتكم تقوم بعرض تحقيقات تفضح الفساد في بعض الوزارات والادارات واليوم كان دور وزارة الطاقة وذلك لتبرهن المحطة ان مقولة كلن يعني كلن صحيحة.
الليلة اخطئتم وتقريركم فيه الكثير من المغالطات وهنا ردي بالتفاصيل :
-الخسائر التي تتكبدها كهرباء لبنان هي نتيجة سياسة دعم التعرفة منذ العام ٩٤ ولم يقبل التيار بزيادة هذه التعرفة قبل أن تلتزم كافة المناطق بالدفع عن طريق تركيب العدادات الذكية وقبل أن تصبح التغذية ٢٤/٢٤ وهنا كان يجدر السؤال من عرقل هذه العدادات ومن عرقل معامل الانتاج؟
-ان التحقيقات في قضية الفيول المغشوش ومحاضر مجلس الوزراء تثبت أن وزراء التيار هم الوحيدون الذين حاولوا تغيير شروط العقد مع سوناتراك في جميع الحكومات التي شاركوا فيها فلماذا لم يشر التقرير لذلك؟
-اليوم تتكرر عرقلة اصدار دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة شراء الفيول في المكان نفسه وللأسباب ذاتها فهل ستتابع المحطة تحقيقها
وتكشف من يعرقل اجراء المناقصة ولماذا؟

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