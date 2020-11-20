‎هيئة كولكو - كندا في التيار تهنئ السلك الدبلوماسي اللبناني في كندا بمناسبة العيد ‎السابع والسبعين لأستقلال لبنان

A + A -

بمناسبة العيد ال 77 لأستقلال لبنان أبرقت هيئة ‎كولكو كندا في التيار الوطني الحر برسالة الى كل من سعادة السفير اللبناني في أوتاوا فادي زيادة ، سعادة القنصل اللبناني العام في مونتريال أنطوان عيد ، سعادة القنصل الفخري في هاليفاكس وديع فارس ، سعادة القنصل الفخري في أدمنتون حسين رحال، سعادة القنصل الفخري في فانكوفر نك خواجه وسعادة القنصل الفخري في تورنتو غريغوار بوستاجيان و قد جاء فيها :

‎في الذكرى ال 77 لأستقلال وطننا الحبيب لبنان تتقدم هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر من سعادتكم بأحر التهاني بالعيد ،متمنين لوطننا الحبيب لبنان النهوض من أزماته ولشعبنا الأبيّ كل المحبة والاحترام والتضامن على أن يحمل هذا العيد له الخير والازدهار والأمل بلبنان أفضل .

‎ولجيشنا البطل نقول : لبنان السيد الحر المستقل أمانة بين اياديكم .