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أعداد السجناء المصابين بكورونا

20
NOVEMBER
2020
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ الآتي:

 

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

 

تم تشخيص /563/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء /1807/ فحوصات (PCR) للنزلاء، من ضمنها /30/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، منها حالة واحدة تعالج في مستشفى. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى /503/ حالات من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.

في سجن البترون، لا يزال عدد الحالات الإيجابية /4/ حالات، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء /17/ حالة.

في سجن زحلة، توجد /11/ حالة تعاني من عوارض طفيفة، إنما وضعها مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم /237/، فقد تماثلوا للشفاء.

في نظارات وحدة شرطة بيروت، لا تزال هناك حالتان إيجابيّتان، فيما شُفيت/6/ حالات

أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة- وتبيّن وجود /5/ حالات إيجابية.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة lebisf لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.

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