كم بلغ عدد الإصابات الوافدة إلى لبنان؟

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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، عن "استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18/11/2020، وأظهرت النتائج وجود عشر (10) حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)".