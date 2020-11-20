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رسالة من الرئيس بوتين إلى الرئيس عون

20
NOVEMBER
2020
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اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التزام روسيا الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته وترحيبها بالجهود الرامية الى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني فيه".


موقف الرئيس بوتين جاء في رسالة خطية تسلمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، من سفير روسيا في لبنان السفير الكسندر روداكوف الذي بحث مع الرئيس عون في العلاقات اللبنانية- الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وفي ما يلي نص رسالة الرئيس بوتين الى الرئيس عون:


"فخامة الرئيس،
يسرني ان اقدم لكم التهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية- عيد الاستقلال. تعتمد العلاقات بين روسيا ولبنان على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل. وانا مطمئن الى ان مواصلة التعامل الثنائي البنّاء يتوافق بشكل كامل مع مصالح شعبينا ويعزز السلام والامن في الشرق الأوسط.
وأود تأكيد التزام روسيا الدائم بدعم سيادة ووحدة لبنان وترحيبها بالجهود الرامية الى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني في دولتكم.
وأتمنى لفخامتكم الصحة والتوفيق، وللمواطنين السلامة والازدهار".


برقيات تهنئة
الى ذلك، تلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة من رؤساء وقادة الدول، لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان.
وفي هذا السياق، ابرق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الرئيس عون مهنئاً، وجاء في البرقية: "باسم دولة فلسطين وشعبها، وبالاصالة عن نفسي، يسرنا ان نتقدم لفخامتكم، ومن خلالكم للشعب اللبناني الشقيق بتهانينا القلبية الحارة لمناسبة احتفالكم بعيد الاستقلال المجيد، متمنين تحقيق ما تصبون اليه من اهداف وتطلعات، معربين في هذه المناسبة الطيبة عن اعتزازنا بعلاقات الاخوّة الوطيدة التي تجمع شعبينا وبلدينا، وعن تثميننا لمواقفكم الأخوية الداعمة لشعبنا ولقضيتنا العادلة وصولاً لنيل الحرية والاستقلال والسيادة على ارضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، معوّلين على مواصلة وتعزيز جهودكم لتحقيق هذا الهدف النبيل.


وتفضلوا بقبول اطيب تمنياتنا لفخامتكم بالصحة والسعادة والتوفيق، وللجمهورية اللبنانية ولشعبها الشقيق بالخير والازدهار".
كما ابرق مهنئاً، العاهل الاسباني فيليب السادس والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

 

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