وزير الاقتصاد يحدد سعر ووزن ربطة الخبز

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صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة البيان التالي:

نظراً للارتفاع الحاد بسعر القمح في بورصته العالمية الى حدود 275 دولار اميركي للطن أي بنسبة ٤٠% تقريباً، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الصيانة لدى المطاحن الآلية، وبناءً على هبة الطحين من الجمهورية العراقية والتي ستدخل في انتاج الخبز اللبناني بنسبة ٢٥% والتي تتلاءم مع أفضل طرائق الانتاج،



أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارين نافذين لغاية الخامس من كانون الثاني ٢٠٢١، حدد بموجبهما طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (الموحد فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //812000 ل.ل.// (ثمانمائة واثنا عشر ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي:

-ربطة حجم كبيــــر: زنة 900 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2000 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

-ربطة حجم وســـط: زنة 400 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1250 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.