الرئيس عون استقبل وزير المال.. الوزير وزني: ابلغتنا شركة "الفاريز ومارسال" انهاء الاتفاقية معها للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني بناء على طلبه وبحضور الوزير السابق سليم جريصاتي، حيث اعلم الوزير وزني رئيس الجمهورية بأنه تلقى اليوم الجمعة كتاباً من شركة "الفاريز ومارسال" بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر- وفق ما ورد في الكتاب المذكور- لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وأوضح الوزير وزني ان رئيس الجمهورية ابلغه ان هذا الامر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان.