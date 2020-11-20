بالأسماء - "المستقبل" يُصدر تعييناته

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أصدر "تيار المستقبل"، بياناً أشار فيه إلى أنه "بناء على المادتين 42 و47 من النظام الداخلي لـ"تيار المستقبل"، واستناداً الى قرار المكتب السياسي بتاريخ 18 تشرين الثاني 2020 بتأجيل انعقاد المؤتمر العام الدوري، وبحكم الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للرئيس، اتخذ رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري قراراً بتشكيل هيئة الرئاسة وفقاً للآتي:

"نواب الرئيس:

"جان أوغاسبيان

غازي يوسف

مصطفى علوش

ساندي حلاق

خالد ياسين".

رئيس كتلة المستقبل النيابية السيدة بهية الحريري.

الأمين العام لـ"تيار المستقبل" السيد أحمد الحريري.

المنسق العام المركزي للشوؤن الخارجية والديبلوماسية السيد باسم الشاب.

المنسق العام المركزي للاعلام والتواصل الاجتماعي السيد حسين الوجه.

المنسق العام المركزي للشؤون الاقتصادية والاجتماعية السيدة هلا صغبيني.

المنسق العام المركزي للأبحاث والدراسات السيدة وداد الديك.

المنسق العام المركزي للانتخابات السيد فادي سعد.

المنسق العام المركزي للعلاقات العامة السيد سامر حدارة.

المنسق العام المركزي للادارات المحلية والجمعيات الأهلية السيد جلال كبريت.

المنسق العام المركزي للاغتراب السيد محمد الجوزو.

المنسق العام المركزي لشؤون المجتمع المدني السيدة ميرفت نحاس.

أمين سر هيئة الرئاسة السيد وسام شبلي".