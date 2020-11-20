living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون بحث مع وزير التربية الأوضاع التربوية وواقع التعليم العالي وتلقى المزيد من برقيات التهنئة بالاستقلال من عدد من الرؤساء والشخصيات الدولية

20
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رئيس الجمهورية يوجه غداً السبت كلمة الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال
 
 
يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء غد السبت، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال، وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ويتناول فيها التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة.
وزير التربية والتعليم العالي
 
الى ذلك استقبل الرئيس عون وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي طارق المجذوب واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع التربوية في ضوء الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي وباء "كورونا" في لبنان. كما تطرق البحث الى واقع التعليم العالي وضرورة معالجة بعض المشاكل الملحة المتعلقة به.
 
الفنان كميل حوا
وفي قصر بعبدا، الفنان كميل حوا الذي اطلع الرئيس عون على النشاطات الفنية التي يقوم بها في مجالات الرسم والنحت والإنجازات التي حققها في هذا المجال.
 
تهاني بالاستقلال
على صعيد آخر، واصل الرئيس عون تلقي برقيات التهنئة بمناسبة حلول الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال.
 
برقية ملك الأردن
 
وجاء في برقية الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين: " يسرني أن أغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لأبعث إلى فخامة أخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار"
 
برقية الملكة اليزابيث
وجاء في برقية الملكة البريطانية اليزابيث الثانية :" يسرني أن أوجه الى فخامتكم تحياتي القلبية بمناسبة اليوم الوطني، مقرونة بأطيب التمنيات للشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة".
 
كما وردت برقيات تهنئة بالاستقلال من كل من: رئيسة جمهورية سنغافورة السيدة حليمة يعقوب، امبراطور اليابان ناروهيتو، رئيس جمهورية المانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير، رئيسة جمهورية اليونان السيدة كاترين ساكيلاروبولو، وقائد قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout