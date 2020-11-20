الرئيس عون بحث مع وزير التربية الأوضاع التربوية وواقع التعليم العالي وتلقى المزيد من برقيات التهنئة بالاستقلال من عدد من الرؤساء والشخصيات الدولية

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رئيس الجمهورية يوجه غداً السبت كلمة الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال

يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء غد السبت، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال، وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ويتناول فيها التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة.

وزير التربية والتعليم العالي

الى ذلك استقبل الرئيس عون وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي طارق المجذوب واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع التربوية في ضوء الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي وباء "كورونا" في لبنان. كما تطرق البحث الى واقع التعليم العالي وضرورة معالجة بعض المشاكل الملحة المتعلقة به.

الفنان كميل حوا

وفي قصر بعبدا، الفنان كميل حوا الذي اطلع الرئيس عون على النشاطات الفنية التي يقوم بها في مجالات الرسم والنحت والإنجازات التي حققها في هذا المجال.

تهاني بالاستقلال

على صعيد آخر، واصل الرئيس عون تلقي برقيات التهنئة بمناسبة حلول الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال.

برقية ملك الأردن

وجاء في برقية الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين: " يسرني أن أغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لأبعث إلى فخامة أخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار"

برقية الملكة اليزابيث

وجاء في برقية الملكة البريطانية اليزابيث الثانية :" يسرني أن أوجه الى فخامتكم تحياتي القلبية بمناسبة اليوم الوطني، مقرونة بأطيب التمنيات للشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة".

كما وردت برقيات تهنئة بالاستقلال من كل من: رئيسة جمهورية سنغافورة السيدة حليمة يعقوب، امبراطور اليابان ناروهيتو، رئيس جمهورية المانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير، رئيسة جمهورية اليونان السيدة كاترين ساكيلاروبولو، وقائد قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول.