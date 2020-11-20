طرابلسي: موضع تشكيل الحكومة سيطول لأنه مرتبط بالترسيم والنفط والسياسات الدولية

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي إلى أنه "اليوم إذا كان هناك حكومة من 18 وزير، يكون لرئيس الجمهورية 3 وزراء، في وقت يكون له 4 وزراء إذا كانت مؤلفة من 20 وزيراً"، متسائلاً "هل يمكن لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يقول إنه يريد تأليف حكومة يكون "حزب الله" جزءً منها!".

واعتبر طرابلسي، في حديث للـOTV، "اننا باقون في مكاننا وموضع تشكيل الحكومة سيطول لأن هذا الأمر يتعلق بترسيم الحدود وبالنفط وبالمعادلات الشرق اوسطية وبالسياسية الدولية وبمن سيكون قاطنا بالبيت الأبيض وما خطته، وربما الحريري يقول دعونا ننتظر".

كما أعرب عن اعتقاده بأن "فريق الحريري يصوبون سهامهم باتجاه "التيار الوطني الحر"، وهذا مزيد من الضغط علينا، في وقت هناك أشخاص في لبنان يتمنون ألا نكون جميعنا موجودون"، مشدداً على أن "هم "التيار الوطني الحر" ومدرسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، همنا وجود كريم حر وسلام داخلي واطمئنان لصيغة لبنانية آمنة لجميع مواطني لبنان، ونحن متحزبين للوطن لا لمحاور وأحزاب".

وأكد طرابلسي كذلك أن "العالم لا حسابات له لهذا النوع من القيم التي تتطيح بلبنان الحر الديمقراطي الهواه غربي، لتسلمه في التسعينيات لأشخاص تسببوا بـ "فرط" البلد والادارة، وبعدها يحاربون من يأتي لمحاربة الفساد"، لافتاً إلى أننا "يجب ان نكون منفتحين على كل شيء، فنحن دولة يجب ان تكون نموذجية بالانفتاح على كل العالم كونها دولة محورية ولا يمكن لأحد أن يأخذنا لأي محور".